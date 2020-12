Štiri poteze, ki iz misijonarske poze preženejo enoličnost

Misijonarski položaj je sicer priljubljen, ima pa tudi sloves dolgočasne in povsem običajne spolne poze. A dejstvo je, da je to mogoče hitro popestriti z vsaj štirimi potezami. ​Nogi na ramena Že običajna misijonarka poza omogoča globoko penetracijo. Še globlja pa bo, če boste nogi položili na njegova ramena. Kombinacija penetracije in stimulacije klitorisa bo v tem primeru pričarala neslutene užitke. Ozek vstop V tej različici vi ležite na hrbtu, on je na vas, vaši nogi pa sta stisnjeni tesno ena ob drugo. Močno trenje bo v tem primeru obema pričarala boljšo izkušnjo in rezultat. Polet na luno Kot sicer ležite na hrbtu, svoji nogi pa povlečete proti sebi, jih v kolenih pokrčite na prsih ter se nagnete rahlo levo ali desno. V tej pozi se dodobra spremeni intenziteta igrice in obema se bo zdelo, kot da vaju v nasladi odnaša daleč na luno. Pristop z višine Tudi tu glavno vlogo igra kot penetracije: on si pod kolena položi vzglavnik in penetrira z višine. Hitro boste opazili, da se njegova sramna kost lepo prilega vaši, kar obema zagotavlja močne orgazme.