Štiri obvezne za dober seks

Odličen seks je kombinacija mnogih dejavnikov, prav tako je to, kakšen naj bi bil odličen seks, odvisno tudi od para.

A dejstvo je, da dober intimen akt vedno vključuje štiri obvezne sestavine.

Komunikacija je obvezna

Nihče ne more pričakovati, da mu bi partner bral misli. Zato je treba povedati, kaj je nekomu všeč in kaj ne.

To mora biti povedano in slišano iz obeh strani.

Ne pozabite na predigro

Včasih je hitri seks idealen, v večini primerov pa si je zanj treba vzeti čas in se posvetiti uvodu oziroma predigri.

Ne glede na to kakšna vama je všeč, v korist dobremu seksu se nanjo ne sme pozabiti.

Naj bo pestro

Rutina in dolgočasje, tudi z vidika lokacij, poz in pripomočkov, je lahko največja sovražnica dobrega seksa. Da bi ta bil odličen, si dovolita pokukati izza okvirjev in v posteljo prinesti pestrost ter raznolikost.

Vaja dela mojstra

Včasih bosta šele s prakso povsem osvojila prijeme, ki vama odgovarjajo, zato ob prvem neuspelem poskusu ne velja obupati.

In če se v vajini spalnici pojavijo težave, ki jih ne moreta rešiti sama, poiščita primerno pomoč.

S pravim vodenjem bosta naslednjič vedela, kako premagati tisto, kar vaju ovira na poti do odličnega seksa.