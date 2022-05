Štiri napake, zaradi katerih sem bivši soprog

Krivda za ločitev je praviloma razdeljena med oba nekdanja zakonca. Ker pa je razpad zveze pogosto vir obžalovanja in kesanja, se je eden od nekdanjih soprogov odločil priznati, katere njegove napake so najbolj pripomogle k temu, da se zakon ni obnesel. Serge Bielanko je prepričan, da bi s svojo izkušnjo pred zakonskim brodolomom obvaroval marsikaterega. Takole se s pepelom posipa nekdanji soprog.

Preveč sem se sprostil

»Prav je, da je v zakonu ali razmerju vsak lahko sproščen in se mu ni treba pretvarjati, a tudi glede tega je treba upoštevati neke meje. Pri meni ni šlo zgolj za to, da sem z leti pridelal znatno število odvečnih kilogramov, tudi glede obnašanja sem postal brezbrižen, vse sem jemal kot samoumevno, zanemarjal sem drobne pozornosti, skratka v veri, da bova s soprogo v vsakem primeru za vedno skupaj, se nisem več trudil, da bi sebi, zlasti pa njej, posvečal dovolj pozornosti.«

Pri seksu sem bil sebičen

»Ko sedaj gledam nazaj moram priznati, da sem bil najslabši ljubimec vseh časov. Le redki so dovolj samokritični, da bi to priznali, sam to zmorem šele sedaj, ko je zakon propadel. A je že tako, da je bilo zame dovolj, da sem seksal z lepo žensko, vse se je vrtelo okoli mojega užitka in orgazma, drugo mi ni bilo mar. Rezultate tega žanjem sedaj, ko je že prepozno.«

Nisem pomagal z vidika financ

»Ne glede na to, kako sposobna je vaša soproga z vidika financ, ne glede na to, koliko zasluži in kako razporeja denar, za finančno varnost zveze in zlasti družine sta primorana skrbeti oba partnerja. Tako z vidika plačevanja računov kot s stališča nakupov osnovnih ali manj osnovnih dobrin. Skrb za to nikoli ne sme pristati na ramenih zgolj enega zakonca, kot se je to zgodilo v moji zvezi.«

Besed nisem izbiral

»Nobene besede ni mogoče vzeti nazaj. Zato je vedno dobro najprej razmisliti, šele nato pa jo izreči. Dejstvo, ki v teoriji velikokrat deluje, zaplete se pri praksi, zlasti ko pride do sporov. Tedaj velikokrat ne razmišljamo, kako močno lahko besede bolijo in kakšne so njihove posledice. Tudi sam besed nisem izbiral, obnašal sem se nezrelo in posledica tega je bila ločitev.«