Štiri napake v postelji, ki jih moški ne odpuščajo

Dejstvo je, da tudi ženske v postelji počnejo stvari, ki moškim niso najbolj ljube. Še več, nekaterih napak oni preprosto ne morejo spregledati in tudi ne odpustiti. Na srečo teh ni veliko, štirim pa se, drage dame, izogibajte za vsako ceno. Primerjave z bivšim Tudi če menite, da je zdajšnji boljši, še hujše pa je, če je bivši zadeve bolj obvladal. Seveda je to povsem razumljivo. Tudi sami med seksom ne želite poslušati, kaj je bivša počela bolje od vas ali v čem jo vi prekašate. Otroška govorica To uporabljate, ko se pogovarjate z otrokom ali z domačo živaljo. Povsem pa bo pogasila strasti, če boste z njo želeli popestriti seks. Zato na kje je moj Miško in podobne izjave med njim raje pozabite. Sebičnost Nihče ne želi biti v postelji z nekom, ki je sebičen. Egoizem je z vidika moških in žensk nezaželena lastnost. Prav je, da prevzamete pobudo, in tudi, da poveste, kaj vam je všeč in kaj ne, a nikar se ne osredotočajte izključno na lastne potrebe in užitke. Laži Pa naj bodo te povezane s kontracepcijo, z doseganjem orgazma, s tehnikami, skratka, s čimer koli, kar zadeva seks. Resnica prej ali slej pride na dan in zagotovo je boljše, da ste od vsega začetka in glede vsega s svojim dragim povsem odkriti. Tudi sami bi to želeli.