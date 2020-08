Štiri napake, ki se jim v partnerstvu lahko izognete

Pustite zastarele delitve na žensko in moško. FOTO: Getty Images

Bahanje

Podcenjevanje sebe

V odnosu ne gre za merjenje moči, zato se ne šteje, kdo zna ali zmore več.

Delitev na žensko in moško

Vsi smo krvavi pod kožo, a to še ne pomeni, da se ne znamo obvladati. So stvari, ki se jim je v partnerskem odnosu bolje izogibati in tako preprečiti napetosti.Negativne pripombeČe imate o partnerju kar naprej negativne pripombe in ga obkladate z njimi, zagotovo ne boste dobili ljubečega odziva. V resnici ste vi tisti, ki se slabo počutite, in to projecirate na partnerja, zato slabi komentarji ne bodo imeli želenega učinka, ampak bodo zveneli kot manipuliranje. Ozavestiti je treba, da takšno početje ne pelje nikamor, in najprej pomesti pred svojim pragom.Lepo je, če vam gre v življenju dobro, a vsem ne gre tako kot vam, in morda je med njimi tudi vaš partner. Ne izkoriščajte svojega boljšega materialnega položaja tako, da se z njim postavljate in bahate pred partnerjem, ker je to ponižujoče. Če pa imate občutek, da je nekdo z vami samo zato, ker imate denar, ali morda zato ne dela, se vprašajte, ali ste lahko s takšno osebo.V odnosu ne gre za merjenje moči, to ni tekma, zato se ne šteje, kdo zna ali zmore več, ker vsak prispeva po svojih najboljših močeh. Vsaj tako je v teoriji, v praksi pa se velikokrat pokaže drugače, vendar še vedno velja, da je samozavest tisto, kar dela ljudi najbolj privlačne. Samozavest se odraža v drži, v nasmehu, v hoji; ker deluje kot magnet, o sebi nikar ne mislite slabo. Kdor vas ljubi, bo slej ko prej spoznal tudi vaše slabe plati in jih sprejel.Takšna delitev je zastarela in staromodna, čeprav še vedno močno živa v partnerskih odnosih. Kje piše, da moški ne vedo ničesar o kuhanju ali da se ženske ne spoznajo na avtomobile, da mora moški več zaslužiti kot ženska? Ne držite se klišejev, imejte odprto glavo in dovolite svojemu partnerju, da je, kdor je, seveda pa si prej razdelite gospodinjska opravila!