Štiri napačne predstave o seksu

Tudi najbollj samozavestni ljudje pri seksu kdaj naredijo napačen korak in si tako pokvarijo užitek. Kakšni so ti napačni koraki in kako jih preprečiti? Čakanje na pravi trenutek Če boste zmeraj samo čakali na pravi trenutek, da vam bo partner zadišal in se boste z naskokom vrgli nanj, boste razočarani. Naši možgani niso narejeni tako, včasih jih je treba spodbuditi in se malce potruditi, kar velja tudi pri seksu. Ne skoparite z objemi in poljubi, izmenjujte si nežnosti in sami ustvarite priložnost za dober seks. Partner je pred vami Lepo in skoraj obvezno je, da spoštujete partnerjeve želje in potrebe v postelji, vendar vam ni treba zadovoljiti vseh, sploh če niso po vašem okusu. Če vedno počnete stvari le zato, da bi ugodili partnerju, svoj užitek pa odlagate nekam v neskončnost, ne pričakujte, da se bo od tam vrnil sam od sebe. Izrazite se, sprostite svoje fantazije, pogovarjajte se s partnerjem, kaj si oba želita. Krivi ste za vse Tudi pri seksu gre marsikdaj kaj narobe ali vsaj tako, kot si niste zamislili, pa vendar to še ne pomeni, da ste krivi za vse. Včasih moški preprosto ne dosežejo erekcije kar tako, ženske pa ne orgazma, za kar obstaja tisoč razlogov, od utrujenosti in stresa do nesproščenosti. Se vam ne seksa zvečer? Predlagajte jutranji seks! Iščite rešitve, ne težav. Če ste zapadli v rutino, jo preženite z domišljijo in ne pozabite, da fantaziranje o čemer koli ni slabo, ampak je ventil. Vseh fantazij vam ni treba ne deliti ne uresničiti, lahko pa se zaradi njih počutite bolje. Slaba samopodoba Nekateri nikoli niso (bili) zadovoljni s svojim telesom, drugim se to zgodi z leti, ko se telo stara in dobiva drugačno obliko. Številni se zaradi tega in še česa drugega počutijo slabo in menijo, da jih tako doživlja tudi partner, kar je pravzaprav le projekcija težav na partnerja. Vsekakor poskrbite, da se boste dobro počutili v svoji koži, tako fizično kot psihično, pa boste sami s seboj bolj zadovoljni, s tem pa tudi samozavestnejši in bolj sproščeni med spolnim odnosom.