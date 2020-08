Štiri na videz dobre stvari, ki uničijo še tako močno razmerje

Obstajajo stvari, ki so na prvi pogled za ljubezen koristne, a v resnici lahko zamajajo temelje še tako močne zveze. Katere, če z njimi partnerja pretiravata, predstavljajo veliko oviro do trdnega in uspešnega razmerja? Preveč skupnih interesov Prav je, da imata hobije in aktivnosti, ki se jim z veseljem predajata skupaj. Ti vaju združujejo in med vama gradijo močno vez. A pozor, potrebna je prava mera, kajti tako kot so za srečno zvezo pomembni skupni interesi partnerjev, so nepogrešljive tudi dejavnosti, ki se jim predajata vsak zase, zato poskrbita, da bosta ohranila tudi te. Prepuščanje seksa naključju Spontan, vroč seks so sanje vsakega para. Žal pa se spolno življenje v vsakodnevni noriji kaj rado umakne na stranski tir in par sčasoma nanj povsem pozabi, kar ne more biti dobra popotnica.

Seksa zato ne prepuščajta naključju in določita večer, ki bo, ne glede na vse, namenjen vajinemu spolnemu življenju. Kajti, roko na srce, tudi načrtovani seks ni nujno nekaj slabega. Zadrževanje težav zase Če imate težave, če vas kaj skrbi, mori, teži, če vas v odnosu ali življenju na sploh kaj moti, to odkrito povejte. Zadrževanje občutkov in pričakovanj v sebi namreč zvezo pelje na pot pogube.

Odkrito izražanje vsega, kar zadeva vas osebno ali vaju kot par, je na drugi strani recept za uspeh. Čeprav odkritost včasih pomeni kakšen spor več, brez skrbi. Če ga bosta uspešno rešila, bosta s tem le oplemenitila vajin odnos. Pretirana uslužnost Ker ga ljubite, ste zanj in za njegovo udobje pripravljeni storiti čisto vse. In na koncu niste več njegova ljubimka, temveč se do partnerja obnašate kot mama do malega otroka. To nikakor ne more voditi do lepe ljubezenske zgodbe. Nasprotno. Pretirana uslužnost jo prej ali slej pripelje na sam rob.