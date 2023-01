Štiri malenkosti, ki škodujejo dobremu seksu

Ohranjanje kvalitetnega spolnega življenja ni vedno mačji kašelj, saj se neredko zgodi, da zlasti v dolgih zvezah libido partnerjev ali enega od njiju pade in v spalnici zavlada mrtvilo.

Razlogi za to so različni, štiri napogostejše, ki ubijajo spolno razpoloženje, pa takole izpostavlja seksologinja Nikki Goldstein.

Stres

Zlasti za ženske je stres en največjih sovražnikov libida in tem kvalitetnega spolnega življenja, saj obremenjuje um in telo.

Žal se je dandanes stresu in napetosti v vsakodnevnem življenju praktično nemogoče izogniti, mogoče pa je s sprostitvenimi tehnikami ublažiti njegov vpliv na spolno in na življenje na sploh.

Zamere

Kadar v zvezi prihaja do napetosti, sporov, očitkov in zamer, seks pač ne more biti dober. Zato je povsem razumljivo, da so te ene od ubijalcev libida.

Spori in težave so seveda del razmerja, a treba jih je reševati sproti in nato nanje pozabiti. V kolikor se neizrečene stvari kopičijo ali se zaradi jeze in frustraciji krepi napetost v odnosu je razumljivo, da seks ne more biti dober.

Čas

Čeprav se večina spolnim radostim predaja zvečer, ta čas morda z vidika kvalitetnega in pogostega seksa ni vedno najbolj primeren. Kajti velikokrat se zgodi, da oba partnerja utrujena padeta v posteljo in o čem drugem kot o spancu, sploh ne razmišljata.

Rešitev v tem primeru je izbira primernejšega časa, ko bosta oba še imela energijo za okušanje strasti.

Nizka samozavest

Nizka samozavest je še en velik zaviralec libida in s tem kvalitetnega spolnega življenja.

Ne glede na to, kaj je razlog zanjo in kako (ne)upravičen ta je, nizka samozavest postavlja veliko oviro do zdravega in močnega libida ter s tem do dobrega seksa.