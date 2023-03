Štiri malenkosti, ki se jih glede nekdanjih zvez ni treba sramovati

Zakonski svetovalec in terapevt Jeff Guenther iz Portlanda na družabnih omrežjih velikokrat objavlja uporabne nasvete glede intimnih zvez. V eni od objav je izpostavil štiri stvari, ki se jih glede nekdanjih razmerji nihče ne sme sramovati.

Ne sramujte se spominkov iz nekdanjih razmerji

Bivše ljubezni so del zgodovine in življenja, zato jih ni treba povsem izbrisati. Če imate torej spominke, ki jih nočete zavreči, se tega ni treba sramovati.

Če to želite, jih seveda lahko shranite. To, da jih nočete zavreči ne pomeni, da ste še vedno čustveno vpeti v pretekli odnos, pomeni pa, da cenite vašo osebno zgodovino in s tem tudi sebe.

Ne sramujte se dejstva, da ima vaš bivši v vašem srcu posebno mesto

Zadeva je preprosta: vsi, sedaj že bivši, so v določenem trenutku v vašem življenju igrali posebno vlogo in so tako ali drugače vplivali na vas.

To, da se kdaj spomnite nanje ne pomeni, da ni prostora za nove ljubezni pomeni pa, da nekdanjim priznavate pomen, ki si ga zaradi preteklosti zaslužijo.

Ne sramujte se tega, da ste morda predolgo vztrajali v slabi zvezi

Iz določene razdalje so stvari videti drugačne in včasih, ko pogledate nazaj vam je žal, da ste nekoč vztrajali v odnosu, ki pač ni bil dober.

A sram pri tem je odveč. Takrat ste se odločali tako, kot se vam je v danem trenutku zdelo prav in ste bili pripravljeni storiti marsikaj, da bi se zadeva obnesla. Če se ni, se ni, vi pa ste se iz tega zagotovo nečesa naučili.

Ne sramujte se, če ste nekoga prizadeli

Prav je, da se tega zavedate in da napake ne boste več ponovili, a prav je tudi, da si priznate, da ste samo človek in da ljudje delamo napake, s katerim včasih povzročimo tudi gorje.

Skušajte si odpustiti, ni pa vam treba dejanj ali besed iz preteklosti sramovati.