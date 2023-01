Štiri laži v zvezi, ki vam lahko le škodujejo

Razmerja so lahko čudovita, a vsa žal niso takšna. In kadar se zadeve zapletejo, se mnogi zatekajo k lažem. Samemu sebi. Z njimi se prepričujejo, da ni vse tako slabo in da bo nekoč zagotovo bolje.

Žalostno dejstvo je, da se zadeve velikokrat ne izboljšajo, zato si v razmerju nikoli ne smete govoriti nekaterih laži. Sledeče štiri, ki jih izpostavlja psiholog in terapevt Jeff Guenther, bodo na dolgi rok le škodovale.

Velike razlike med nama bodo izginile

Ljudje smo si različni in dejstvo je, da nas razlike bogatijo. A kadar je teh v zvezi preveč, kadar se partnerja razlikujeta glede osnovnih vrednot, imata različne cilje, pričakovanja, načrte, žal zveza nima lepe prihodnosti.

Kajti norme in vrednote, ki jih osvajamo skozi odraščanje, so v nas trdno zakoreninjene in ne izginejo, sčasoma pa zvezo pripeljejo na ostre čeri.

Lahko ga spremenim

Še ena velika laž. In resnica: človek se lahko, kadar to hoče in želi, spreminja le sam.

Nihče drug ga ne more. In če menite, da boste vi s svojim vplivom nekoga spremenili, žal živite v veliki zmoti.

Sčasoma se bodo zadeve izboljšale

Optimizem je super stvar, a zadeve se same po sebi zagotovo ne bodo izboljšale.

Če se že na začetku pogosto prepirata ter med vama prihaja do nasilja, bo vse skupaj z leti samo še slabše.

Nikoli ne bom našla boljšega

Laž, ki mnoge drži v toksičnih in nezdravih zvezah in laž, ki je res daleč od resnice. Sploh pa: veliko bolje, kot v slabi zvezi, je biti samski.