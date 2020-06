Štiri laži o seksu, ki jim ne smete verjeti

Seks je nekaj najbolj naravnega in normalnega, z njim pa so kljub temu povezani številni tabuji, miti in neresnice, ti pa mnoge prikrajšajo za užitek v postelji. Kateri? Seks je namenjen zgolj nadaljevanju vrste Največja zmota in zabloda. Čeprav drži, da je prvi pogoj za nadaljevanje vrste, prinaša tudi druge pozitivne učinke: pomirja, sprošča, dviga samozavest, krepi povezanost med partnerjema, blaži bolečino, zagotavlja boljši spanec ... O seksu se ne govori Zakaj ne? Prav seks naj bi bil ena najpomembnejših tem v intimnem odnosu. S pogovorom o njem partnerja razkrivata svoje želje, potrebe, pričakovanja in tako izboljšata spolnost. Tudi spolne teme v pogovoru s prijatelji pripomorejo k premikanju meja na tem področju, res pa je, da naj najpodrobnejše intimnosti v pogovoru ostanejo med partnerjema. Moški v seksu uživajo bolj kot ženske Še en globoko zakoreninjen mit. Če so v postelji s pozornim in spoštljivim ljubimcem, je za ženske seks prav tako čudovit in enkraten, kar pomeni, da v njem uživajo prav tako kot moški. Ženske lahko v seksu uživajo le, če so v resni zvezi In seks za eno noč ter podobni podvigi naj jim zato ne bi bili pisani na kožo. To je zelo individualne narave, a dejstvo je tudi, da nekatere ženske telesno ljubezen lahko okušajo tudi, če so v postelji z nekom, ki ni njihov stalni partner. Skratka, pravila glede tega ni.