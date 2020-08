Štiri intimne stvari, ki jih ne pripovedujte drugim

Včasih pogovor o seksu s prijateljem ali prijateljico pomaga, spet drugič se lahko potem počutite slabo, ker ste povedali preveč. Obstajajo pač stvari, o katerih se ne govori, zato razmislite, ko boste naslednjič hoteli nasvet ali zgolj izpoved. Previdno izbirajte Izjemno malo je ljudi, s katerimi lahko sproščeno kramljate o svojih spolnih navadah. To je človek, ki mu morate zares zaupati. Niti prijateljstva niso večna, zato razmislite, kaj bi se zgodilo s stvarmi, ki ste jih delili o sebi. Bi ostale med dvema ali bi našle pot v javnost? In če vas zase ne skrbi, pomislite, kako bi se počutil partner oziroma ali se sploh strinja, da o njem razlagate drugim. Vsekakor je najbolje, da se s partnerjem prej pogovorite, ali lahko delite intimne podrobnosti o njem. Ne hvalite se Skoraj ni človeka, ki ne bi mislil, da imajo drugi ljudje bolj pestro spolno življenje od njih samih, zato hvaljenje, kako dober seks imate, prijatelje običajno postavi v neprijeten položaj, v katerem se počutijo ogrožene, lahko so tudi zavistni. Še posebno je pomembno, da ne lažete, tudi če se postavljate. Nikar na internet Če je vaš partner še tako družabna in odprta oseba, to še ne pomeni, da je takšen, ko je treba govoriti o svojem spolnem življenju. Pod nobenim pogojem ne delite intimnih podrobnosti na družabnih omrežjih ali spletu, saj ostanejo tam za vedno. Ne govorite o ... So stvari, za katere so vsi moški občutljivi, na primer velikost penisa ali težave z erekcijo, ženske pa nočejo deliti svojih težav pri doseganju orgazma; običajno se vsi sramujejo svojih fantazij, čeprav vam jih je partner zaupal, jih zadržite zase. Če niste zadovoljni s svojim spolnim življenjem, to še ne pomeni, da lahko o njem ali partnerju govorite negativno in javno. Vedno pa lahko poveste kaj pozitivnega ali zabavnega, opišete nov položaj, novo erotično igračko.