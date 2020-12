Števila odkrivajo idealnega partnerja

Bi radi izvedeli, kakšen je vaš idealni partner? Poskusite s števili: seštejte svojo letnico rojstva, in to tako, da dobite enomestno število. Na primer, če ste se rodili leta 1980, boste sešteli takole: 1 + 9 + 8 + 0 = 10 + 8 = 9. Pa poglejmo, kaj pravijo številke.



1 Želite si inteligentnega partnerja, s katerim se boste lahko pametno pogovarjali, takšnega, ki je potrpežljiv in opora, nikakor pa ne nekoga, ki je trmoglav in vas izključuje iz dogajanja.



2 Ste zelo čustven tip, ki potrebuje partnerja, ki bo odprto in vedno znova izkazoval svojo ljubezen. Ne prenesete grobosti, ampak samo veliko nežnosti in pozornosti, tudi razvajanja.



3 Za pravo ljubezen boste storili vse in še več, enako pa pričakujete od partnerja. Veliko dajete, a tudi veliko zahtevate, pravzaprav verjamete v idealno ljubezen, ljubezen do konca.



4 Ste odgovorna in tradicionalna oseba, želite si, da bi vam bil partner podoben, da bo pošten in vreden zaupanja. Ne marate drame in nestabilnih odnosov, vedno hočete vedeti, pri čem ste.



5 Vaš idealni partner je zabaven, družaben, zgovoren, zanimiv in pameten. Z njim vam nikoli ni dolgčas, prav tako vam ne krati svobode in ne ubija vašega duha z monotonostjo ali globokimi pogovori.



6 Očarljiv, hkrati pa finančno sposoben in neodvisen partner je vaš ideal, s katerim si želite preživeti mirno in udobno življenje. Pomembno vam je tudi, da vas zna zadovoljiti v postelji in ne skopari z erotiko.



7 Poleg globoke ljubezni, ki ne pozna ljubosumja in omejevanja, pričakujete, da boste v partnerju našli tudi intelektualca in filozofa, s katerim vas bo povezovala strast do globokih pogovorov, knjig, umetnosti ...



8 Varnost je prva stvar, na katero pomislite pri idealnem partnerju, prav nič vas ne bi motilo, če bi prevzemal pobudo in postavljal pravila igre, dokler se počutite v zavetju. Nekdo, ki ima močan značaj in osebnost.



9 Čeprav ste po naravi zadržani, nosite v sebi oceane čustev, ki samo čakajo, da se sprostijo. Potrebujete ogromno nežnosti, ljubezni in iskrenosti, saj ste sami kar preveč pošteni za sodobni svet. N