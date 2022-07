Ste vedeli, kaj so plusi seksa z bivšim?

Seks z bivšim partnerjem je nekaj, kar »zagreši« večina ljudi, vsak iz svojega razloga. In čeprav vedo, da se lahko takšno razmerje spet konča s strtim srcem, strokovnjaki menijo, da bi lahko seks z bivšim imel tudi dobre plati.

Potreba je potešena

Nekateri pari se razidejo, vendar ugotovijo, da jim telesna bližina partnerja še vedno prija, zato se nekateri odločijo za spolne odnose, ki so lahko tudi zdravilni, dokler jih oba partnerja ne jemljeta kot obveznost drug do drugega.

Če ga še vedno ljubite, to morda ne bo najboljša ideja. FOTO: Dragana991/gettyimages

Če razumeta, da gre samo za fizično privlačnost, ki je ostala, se imata lahko še vedno kdaj dobro, vprašanje pa je, kako potem narediti prostor za nekoga novega.

Slovo je lažje

Da bi zares razumeli, zakaj seksate z bivšim, je treba resno proučiti svoja čustva, svoja dejanja in razloge zanje. Če gre še vedno za ljubezen, bivši pa ostaja bivši, lahko pristanete v še večjih srčnih bolečinah in začnete razumeti, da to ni dobro za vas, zato se lažje poslovite.

Da ima lahko dobre plati, menijo tudi strokovnjaki.

Če pa gre za telovadbo, s katero se sprostite, dokler ne najdete druge boljše polovice, se imejte dobro, kolikor se le da.