Ste vedeli, da barve razkrivajo libido?

Barve vplivajo na naše življenje, tudi na spolnost, pravzaprav vaša najljubša barva vpliva na vaš libido. Veste, katera je partnerjeva najljubša? Preberite spodnje vrstice.Če je vaša najljubša barva rdeča, ste med rjuhami zelo strastni. Lahko vas je vzburiti, ni vas strah eksperimentiranja. Pogosto dajete pobudo in ste dominantni.Črna se ne povezuje z libidom, pa vseeno: ljubitelji črne so spremenljivega razpoloženja in so za seks, ko čutijo, da je trenutek pravi.Za privržence bele je seks tabu, o njem neradi razpredajo, sploh pa ne v javnosti. Ljubijo se v temi, tradicionalno in včasih brez občutka, ker nimajo veliko samozavesti, zato pa toliko več sramu in potrebe po čistosti.Ljubitelji rumene so zelo vročekrvni, a skoraj vedno v podrejeni vlogi, v kateri poskušajo ugajati partnerju. Le redko sprostijo svoj veliki seksualni potencial.Ljubitelji te barve so odlični spolni partnerji, saj so vedno pozorni na želje in potrebe druge strani. Zanje je ljubljenje umetnost, so zelo subtilni in nikoli vulgarni, nikdar ne izpustijo predigre. So zvesti in stanovitni partnerji.Tisti, ki jim je najbolj všeč rjava, so globoki, zelo dovzetni za potrebe drugih, čustveni in topli. Zanje je zmeraj pravi čas za seks, za ljubljenje potrebujejo intimo in veliko časa.Zeleni ljubimci so nežni, očarljivo nespretni, zaradi česar delujejo naivno, in ne zares globoko strastni. Ostajajo na površini, vendar so kot partnerji zelo privrženi in zvesti.Oboževalci vijoličaste sami sebe doživljajo kot preveč fine, da bi se valjali med rjuhami, saj sovražijo nered. Ko pa v svoji vzvišenosti popustijo, med seksom običajno mislijo samo nase.Roza ljudje seksa ne jemljejo resno, bolj kot telovadbo, ne ljubezen ali čustva. So veliki spogledljivci, ki jim je zvestoba nekoliko tuj pojem. Radi seksajo veliko in brez obveznosti.