Ste v zvezi z 'ljubezenskim bombarderjem': ti trije znaki ga izdajo

Prva in najslajša faza odnosa je napolnjena s trenutki, ki si jih boste zapomnili za celo življenje. Vaš partner vas zasuje s pozornostjo, sladkimi sporočili in komplimenti. Prav je, da v tem uživate, a bodite pozorni, da tega ni preveč, saj tako vstopate na območje 'ljubezenskega bombardiranja', piše živim.hr.



Ljubezensko bombardiranje je situacija, ko vas partner dobesedno bombardira s pozornostjo. »Gre za situacijo, v kateri oseba idealizira svojega partnerja, ljubezen, v kateri ni niti najmanjšega madeža,« razlaga psihologinja dr. Jessica January Behr in dodaja, da je takšno vedenje pogosto povezano z narcizmom, klinično motnjo, v kateri oseba kaže pretirano zanimanje zase ali za svoj videz. V jedru nacističnega vedenja je namreč cikel idealizacije in razvrednotenja, to pa je po mnenju Behrove naučen vzorec vedenja, saj je samozavest narcisa na tako nizki ravni, da jo poskuša kompenzirati z ljubezenskim bombardiranjem, kjer v zameno pričakuje enako mero ljubezni in pozornosti. »Ljudje, ki so nagnjeni k ljubezenskemu bombardiranju svojih partnerjev, to pogosto počnejo nezavedno, lahko pa se tudi zelo zavedajo vpliva, ki ga ima takšno vedenje na druge. Tudi ljudje, ki to počnejo, so bili zelo verjetno izpostavljeni takšni narcistični zlorabi v otroštvu, ko jih je eden od staršev verjetno izmenično idealiziral in poniževal,« trdi Behrova.



Kaj to pomeni v praksi?

»Gre za taktiko, da novega partnerja zasipate s pretirano pozornostjo in komplimenti, pogosto pa tudi z lažnimi obljubami,« pravi klinična psihologinja Carla Marie Manly. To je lahko nekaj podobnega obljubi, da partner pokrije vse stroške vašega potovanja v tujino, če se mu pridružite, čeprav se še niti ne poznata dovolj dobro, da bi lahko že skupaj potovala. Lahko pa vas bombardira s sporočili in klici do te mere, da se začnete počutiti preobremenjene. »Čeprav človek najverjetneje misli, da je ljubezensko bombardiranje znak zveste ljubezni, tisti, ki bombardira s pozornostjo, to dejansko počne zaradi osebnega užitka in samopodobe,« pojasnjuje Manlyjeva. Osebi, ki je temu izpostavljena, se bo morda na začetku vse skupaj zdelo prijetno, vendar je takšno vedenje dolgoročno nezdravo in nevzdržno, sčasoma pa postane zadušljivo.



Pretirana pozornost in komplimenti sta lahko znak narcisoidne osebnosti. FOTO: Jovanmandic, Getty Images

Kateri so opozorilni znaki?

Ljubezensko bombardiranje ne ustvarja zdrave dinamike med partnerjema. »Čeprav je naravno, da partnerju na začetku odnosa namenimo več pozornosti, je pozornost, ki jo nameni 'ljubezenski bombarder', pogosto lažna in napihnjena tako na zavedni kot nezavedni ravni,« pravi dr. Manlyjeva in dodaja, da bi morali pri takšnem vedenju zazvoniti vsi alarmi. Vprašanje je, kako prepoznati, ali vas partner na nezdrav način bombardira z ljubeznijo ali pa vam le poskuša povedati, da mu je res mar za vas. Obstaja nekaj znakov, na katere morate biti pozorni.



1. Vse skupaj gre prehitro

Če vam nekdo ponudi ključe svojega stanovanja potem, ko se poznata šele tri tedne, je to čisti primer pretirane pozornosti prezgodaj v zvezi in verjetno lahko ob prvem nesoglasju od vas zahteva te ključe nazaj. Lahko gre tudi nenehno zasipavanje z darili, pa naj bo to nakit ali potovanje, nato pa to zahteva nazaj, da vas v določeni situaciji kaznuje in poniža. 'Ljubezenski bombarder' vas lahko zasuje tudi z romantičnimi izjavami ali 'mantrami', na primer »ljubim te neskončno« ali »sva eno« ali »ustvarjena sva drug za drugega«, seveda vse to veliko prezgodaj v odnosu, ko se sploh še ne poznata.



2. Nedosledne čustvene povratne informacije

Če vas partner včasih zasipa s pozornostjo in ljubeznijo, v drugih situacijah pa vas skoraj ignorira, je možno, da ste izpostavljeni ljubezenskemu bombardiranju. Večje kot je neskladje v vedenju do vas, večja je verjetnost, da se spopadate z narcisom.



3. Preveč komplimentov

Komplimenti so zdrav del vsakega odnosa, a globoko v sebi boste vedeli, kdaj vas z njimi nekdo duši oziroma kdaj vse skupaj zveni predobro, da bi bilo res. Komplimenti so običajno pogostejši na začetku zveze, toda 'ljubezenski bombarder' velikokrat izreče nekaj nerealnih komplimentov, še preden vas sploh dovolj dobro spozna, da o vas sklepa kaj takega. To so torej lažni komplimenti.



Ljubezensko bombardiranje pa ne pomeni vedno, da imate opravka z narcisom, lahko gre le za zelo osamljeno in nesrečno osebo ali osebo, ki je po naravi zelo radodarna in polna pozornosti do drugih. Vsak izmed nas ima nekatere lastnosti, ki jih lahko obravnavamo kot narcistične, čeprav nismo narcisti v pravem pomenu besede, zato je možno, da ljubezensko bombardiranje izvira tudi iz takšnih lastnosti in ne nujno od osebe, ki je patološki narcis.



Kaj lahko naredite

Ljubezensko bombardiranje je lahko nevarno, saj vas samo še bolj izpostavi razočaranjem. Idealiziranje vam namreč poveča samozavest, upanje in pričakovanja, nato pa se jih z ignoriranjem in zanikanjem popolnoma potlači. Prav tako boste do osebe, ki vas začne idealizirati in vas zasuje s pozornostjo, hitreje razvili čustva. Ko pa bo te pozornosti konec, se lahko počutite izdane, razočarane, prevarane …



Ljudje, ki so bili izpostavljeni ljubezenskemu bombardiranju, se pogosto obupno želijo vrniti na piedestal, na katerega so bili postavljeni nekaj časa. Gre za začaran krog, v katerem žrtev ljubezenskega bombardiranja postaja vse bolj odvisna od 'ljubezenskega bombarderja' zaradi občutka samospoštovanja in stabilnosti, ki ju prejema. Če sumite, da ste žrtev ljubezenskega bombardiranja, se o tem pogovorite s bližnjo osebo ali psihoterapevtom, nato pa s partnerjem. Narcistični 'ljubezenski bombarder' se lahko pri soočanju z resnico odzove skrajno impulzivno ali samouničujoče, zato bo to najboljša potrditev, da imate opravka z narcisom. Ne pozabite, da noben pogovor verjetno ne bo spremenil njegovih vedenjskih vzorcev, zato sami presodite, ali se vam splača ostati v takšnem razmerju. Če vaš partner ni patološki narcis, bi lahko iskren pogovor izboljšal vaš odnos.