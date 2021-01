Ste partnerju že zastavili ta štiri vprašanja?

Zvestoba

Na začetku je vse lepo in romantično, a že takrat je dobro misliti na prihodnost.

Denar

Preteklost in perspektiva

Seks

Pomembno je vedeti, za kaj in kako zapravlja vaš partner, kako služi denar, kaj meni o varčevanju.

Ko čutite, da ste v resnem odnosu, si o partnerju želite vedeti vse, vendar vam vsega morda ne bo povedal, zato ga je na pomembna vprašanja treba spomniti.Že na začetku odnosa se je pametno pogovoriti o zvestobi oziroma o tem, kaj nekdo razume pod nezvestobo.Nekateri menijo, da je to zgolj fizična prevara v obliki dotikov, poljubov in seksa, drugi, da gre za čustveno nezvestobo, ko partner prikriva svoje čustveno življenje, v katero je predvsem čustveno vpletena tudi tretja oseba, lahko pa tudi seksualno, tretji partnerjem zamerijo, da jih varajo tako, da zapravljajo na skrivaj. Če ste se odnos odločili dvigniti na novo raven, je tak pogovor nujen.Denar je običajno zelo občutljiva tema, o kateri ljudje neradi razpravljajo, čeprav bi morali – vsaj s partnerjem. Pomembno je vedeti, za kaj in kako zapravlja vaš partner, kako služi denar, kaj meni o varčevanju in odpovedovanju, je dovolj odgovoren za kredit, skratka ali delita podobne finančne vrednote. To morate vedeti, preden se skupaj lotevate nakupov, selitve ...Tako kot je pomembno poznati preteklost, je pomembno vedeti, kaj bo nekdo počel v prihodnosti. Ni treba, da vam natančno oriše svojo osebnostno rast v naslednjih petih letih (ali pač?), mora pa iskreno povedati, kaj meni o stvareh, ki vam veliko pomenijo, pa naj gre za vašo kariero, ustvarjanje družine, hobije ... Partner, ki vas v tem času ne vidi nujno ob sebi, ni zrel za naslednji korak.Na začetku odnosa je skoraj vsak seks fantastičen, zato nihče niti ne pomisli, da bi se pogovarjal o spolnosti v prihodnosti, pa čeprav je to pomembno področje. Za nekoga seks pomeni vse in ga potrebuje vsak dan, drugi ne, tretji samo zjutraj ...Partner se seveda z leti spreminja, a zelo pomembno je vedeti, kakšna seksualna pričakovanja goji do vas in ali se ujamejo z vašimi.