Ste finančno nezvesti?

Odvisniki od zapravljanja vse bolj tonejo, stroški pa rastejo v nebo. FOTOgrafiji: Getty Images

Približno tri četrtine vseh ločitev se zgodi zaradi denarja, pa ne toliko zaradi različnih pogledov nanj, ampak zaradi iskrenosti. To ne pomeni, da morate partnerju polagati račune za vsako malenkost, zagotovo pa se morate dogovoriti o ravnanju z denarjem in si medsebojno zaupati.Denarna nezvestoba se začne, ko partnerja, ki imata dogovor o skupnem denarju, začneta lagati drug drugemu o tem, koliko in za kaj ga zapravljata. Začuda je ta oblika nezvestobe vedno bolj prisotna, čeprav so časi težki in nastopa kriza. Ko se enkrat začne nenadzorovano zapravljanje, odpiranje skrivnega računa, skrivanje nakupov na dno omare, metanje škatel in vrečk od nakupov v tuje smeti, odvisniki od zapravljanja vse bolj tonejo, stroški pa rastejo v nebo.Moški in ženske se v tem ne razlikujejo, eni in drugi zapravljajo enako, običajno se pokaže, da so finančno nezvesti tisti, ki nimajo zadovoljenih takšnih ali drugačnih potreb.Pravijo, da je edina rešitev odprt pogovor in, seveda, takojšnje prenehanje zapravljanja ter odplačevanje dolgov, kreditov, narediti je treba načrt. Pogosto je potrebna pomoč strokovnjaka.