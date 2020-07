Starost, pri kateri je najlažje odpustiti prevaro

Snovalci aplikacije za zmenke Gleeden so izvedli raziskavo, v kateri so med drugim poskušali odgovoriti na vprašanje, pri kateri starosti ljudje najlažje in najhitreje prebolijo ter tudi odpustijo prevaro.



V njej so sodelovali posamezniki v zvezah in izkazalo se je, da stari od 34 do 49 let, v primerjavi z mlajšimi generacijami, veliko lažje prebolijo skok čez plot. Večina pri omenjeni starosti bi spregledala prestopek. Raje, kot da bi končali zvezo, bi nadaljevali skupno pot s partnerjem, čeprav je bil ta nezvest.



23 odstotkov sodelujočih v tej starostni skupini bi sicer takoj po prevari končalo zvezo, 36,9 odstotka bi jih ponudilo drugo priložnost. Res pa je, da je 40 odstotkov omenjenih navedlo, da bi bila končna odločitev odvisna od okoliščin, v katerih bi do prevare prišlo, a zagotovo nad zvezo ne bi takoj obupali.