Starost, v kateri vara največ ljudi

Spletna stran, ki je namenjena iskanju kandidatov ter kandidatk za zmenke IllicitEncounters.com je raziskala, pri katerih letih je prevara najmamljivejša.

Izvajalci študije so ugotovili, da največ oseb vara v poznih tridesetih, natančneje, ko dopolnijo 39 let. Ob njih pogosto varajo tudi osebe, ki se bližajo koncu dvajsetih ter tudi štiridesetih. Skratka: ljudi skok čez plot največkrat zamika tedaj, ko se končuje dekada življenja.

Moški v prednosti

Ob tem pa je zanimivo še eno, z omenjeno raziskavo odkrito dejstvo. In sicer se je z njo izkazalo, da je svoje bivše ali sedanje partnerje prevaralo 46 odstotkov moških in 21 odstotkov žensk. Torej: moški varajo dvakrat pogosteje od žensk.

Ter še, da se je v izven zakonsko zvezo spustilo 20 odstotkov moških in 13 odstotkov žensk v zgodnjih štiridesetih, zanimivo pa je, da odstotek moških ostaja visok tudi v tretjem življenjskem obdobju:

24 odstotkov junakov, starejših od 80 let je povedalo, da varajo svoje partnerke. Enako je priznalo le šest odstotkov žensk v tej starosti.

Na temelju omenjenih podatkov so strokovnjaki zaključili, da je največ ženske nezvestobe zabeležene v šestdesetih letih, po sedemdesetih in osemdesetih pa se odstotek žensk ki varajo, naglo zmanjšuje.

Vpliv seksualne revolucije

Zgodovinsko gledano so bilo moški vedno bolj naklonjeni prevari od žensk. Največja stopnja nezvestobe pa je bila opažena v generacijah, rojenih med letoma 1940 in 1950. Najbrž, ker so bile to prve polnoletne generacije v času seksualne revolucije, je povedala vodja raziskave Wendy Wang.