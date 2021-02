Starost, ko je seks najboljši

Raziskovalec človeške spolnosti Alfred Kinsey je prvi zapisal, da moški razcvet spolnega življenja doživljajo v najstniških letih, ženske pa šele v zgodnjih tridesetih. Seksologinja Tracey Cox temu oporeka in trdi, da ne obstaja obdobje, v katerem naj bi v seksu najbolj uživali vsi, saj je vsak posameznik s tega vidika zgodba zase: »Višek spolnega življenja lahko nastopi v katerem koli obdobju življenja. Gre za obdobje, ko oseba v spolnosti najbolj uživa, ko doživlja največ orgazmov, kdaj to je, ni mogoče določiti zgolj glede na starost, saj na to vpliva ogromno dejavnikov.« Kaj pravi znanost V raziskavi z udeležbo 1000 žensk, starih od 45 do 55 let, so ugotovili, da je za 89 odstotkov žensk prav to najbolj seksualno obdobje življenja, a eno so statistike, drugo je dejansko življenje, je povedala Coxova. »Spolno življenje na sploh in doseganje orgazma je odvisno od mnogih dejavnikov in starost je le eden od njih. Res je, da na spolnost vplivajo hormoni. Prav to je razlog, da je tretje desetletje običajno obdobje izjemnega seksa, saj je tedaj v telesih moških in žensk največ estrogena in testosterona. A tudi v nosečnosti je razmerje med njima dokaj podobno, medtem ko med menopavzo količina obeh upada, čeprav nekatere priznavajo, da je prav to čas razcveta njihove seksualnosti. Tudi vpliv hormonov torej ni usoden.« In še nekaj »Čeprav menite, da ste že doživeli vse sladkosti spolnosti, to ne pomeni, da boste kasneje v življenju zanje prikrajšani. Nov spolni partner denimo prinaša novosti in še nepoznane užitke. Tudi dolga zveza ima s tega vidika svoje prednosti. Sproščenost, poznavanje teles drug drugega in pripravljenost na raziskovanje ter odkrivanje novosti v postelji zagotovo prinašajo izjemne rezultate v seksu.«



Skratka, uživajte v vseh življenjskih obdobjih, kajti pravila, kdaj je seks najboljši, pač ni.

