Star sem 38 let in si želim ženo in družino, a ne najdem prave, vsake se naveličam

Moja življenjska zgodba je dolga in če vse skupaj povzamem, sem bolj kot ne nesrečen. Moja generacija je poročena, vsi imajo družine. Jaz pa še kar iščem in za to sem si kriv sam. Žensko dobim, sem z njo dva ali tri mesece in potem se je naveličam. In grem spet v iskanje prave ... Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.