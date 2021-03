Stalno vzburjeni? To sta dva verjetna razloga

Strokovnjaki se strinjajo, da je, kar zadeva libido, nemogoče določiti, kakšen je normalen. Spolno poželenje je povsem individualne narave, pogojeno s številnimi dejavniki in enim seks diši vsak dan, drugim enkrat tedensko ali še redkeje. V osnovi bi lahko rekli, da je normalen ali zdrav spolni nagon tisti, ob katerem vam je prijetno. Če pa se vam zdi, da se je zadnje čase okrepil in da se vam po mislih vedno podi želja po vroči akciji, se v ozadju te najpogosteje skriva kateri od naslednjih dveh razlogov. Partner vas močno privlači Sam začetek zveze običajno prežema strast, kar pomeni, da je libido pri obeh partnerjih običajno močan in veliko skupne dejavnosti je namenjene vročim objemom, pojasnjuje sociologinja in strokovnjakinja za človeško spolnost Sarah Melancon. Veliko vlogo pri tem igrajo hormoni in nevrotransmitorji, ki so v začetku razmerja zaslužni za močan libido in močno spolno kemijo. Prav zato ni nič neobičajnega, da je seks ena vaših prvih in tudi zadnjih misli. Odvisni ste od seksa Odvisnost od seksa je podobna vsaki drugi odvisnosti: zaradi nje je praktično nemogoče nadzorovati vzgibe, obvladuje pa življenje posameznika z vidika, da zaradi nje zapostavlja druge aktivnosti in dejavnosti v življenju. Seksualna odvisnost ne prinaša le prijetnih občutkov in doživetij, temveč ima negativen učinek in zelo neprijetne posledice. Psihologi enačijo odvisnost od seksa z zasvojenostjo z alkoholom ali s prepovedanimi drogami. Običajno z odvisnostjo pozornost v življenju odvračamo od realnega sveta ter z njo poskušamo zakrivati morebitne težave. Kaj lahko storite Če menite, da pretirana potreba po spolnosti negativno vpliva na vaše vsakodnevno delovanje, in da namesto, da bi vi obvladovali seks, on obvladuje vas, poiščite primerno pomoč, svetuje psihiatrinja Leela Magavi. Ta bo pomagala pri premagovanju in obvladovanju odvisnosti, ki sama po sebi, tako kot nobena druga, ne bo izginila.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: