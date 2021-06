Srečne z manj privlačnim

Na lepotcih si žensko oko lahko odpočije, a pogosto so takšni moški nečimrni in hvalisavi, s čimer žensko odbijejo, predvsem pa ji ne dajejo občutka varnosti, ki ga potrebuje.

Želi biti v ospredju

Občutek varnosti pa ženskam po raziskavah sodeč zagotavlja manj privlačen moški, ob katerem bodo bolj sproščene. Prvi znak, da se ženska počuti ogroženo zaradi videza, so nenehne diete, s katerimi si prizadeva ostati privlačna, kar samo po sebi ni nič narobe, če ne bi tega počela le zato, ker želi ugajati moškemu.



Ženske so tudi sicer rade v soju žarometov in privlačijo pozornost, ki jo čednejši moški ugrabi, kar vpliva na njeno slabo počutje. Nasprotno pa bo bolj običajen moški svojo drago nosil po rokah in jo razvajal, se ponujal, da ji olajša gospodinjska opravila, in bil velika čustvena opora, če je treba, tudi tako, da pozabi na svoje ambicije.



Za češnjico na vrhu torte se tudi ne bo oziral za drugimi, ampak bo ostal zagledan v svojo izbranko, nezvestoba mu je tuja.

Komentarji: