Srečna žena, srečen zakon? Kaj na to pravi znanost

Raziskava univerze Rutgers iz New Jerseyja, v kateri je sodelovalo 394 zakonskih parov je odkrila, da je zakonska sreča tesno povezana z zadovoljstvom soproge. Kajti če je nesrečna ona, je nesrečen tudi on – in zveza je obsojena na propad. Njegovo nezadovoljstvo v zvezi pa na sam odnos vpliva mnogo manj kot njeno. Reklo 'srečna žena, srečen zakon' torej drži, saj je tedaj, ko je ona v razmerju zadovoljna, bolj pripravljena vlagati v srečo življenjskega sopotnika. ​Več sreče, več empatije »Če je ona v zvezi zadovoljna in srečna, se vselej trudi, da bi bilo vzdušje v odnosu pozitivno. Pozorneje posluša, skuša izpolnjevati njegove želje in potrebe, zagotavlja mu več čustvene podpore in mu raje pomaga pri vsakodnevnih opravilih – vse to se seveda izraža v kakovosti zveze,« je dejala avtorica študije Deborah Carr. »Kadar je ona nesrečna in nezadovoljna, svoje občutke praviloma ubesedi, to pa vodi v pogoste spore in tudi zamere med partnerjema.« Kaj pa vpliv njegove sreče? »Ta na vzdušje v zvezi vpliva v manjši meri. Predvsem zato, ker moški praviloma o svojih občutkih ne govorijo, jih ohranjajo zase, njihove partnerice pa se zato velikokrat sploh ne zavedajo, da v razmerju kaj ni v najlepšem redu. Zlasti je to značilno za starejše pare, ki pripadajo generacijam, ki niso navajene izražati svojih občutkov,« meni Carrova.