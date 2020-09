Sreča v zvezi ne varuje pred prevaro

Prešuštvo je dandanes vse pogostejše, splošno prepričanje pa je, da čez plot praviloma skačejo posamezniki, ki so v zvezi nesrečni in nezadovoljni s spolnim ter življenjem na sploh. Čeprav včasih to res drži, ne gre za pravilo, saj mnogi kljub srečnemu razmerju iščejo postransko zabavo. To so objavili v časopisu Personality and Social Psychology na podlagi anketiranja 233 parov, ki so odgovarjali na vprašanja o varanju v zadnjih treh letih.



In kaj se je pri analizi odgovorov izkazalo? Moški in ženske, ki so bili v svojih zvezah najsrečnejši in ki glede spolnega življenja v razmerju niso imeli nobenih pripomb, so prešuštvovali pogosteje kot tisti, ki so se izrekli za nesrečne v razmerju. Zakaj varati, če je seks v zvezi dober? Izvajalci ankete domnevajo, da so v spolnosti zadovoljni posamezniki v razmerjih srečni, in ker je seks ena njihovih glavnih prioritet, vsak intimni akt opisujejo kot dober seks. Kot drugi verjetni razlog navajajo dejstvo, da seks spodbuja spolno željo in tako si posamezniki, ki sicer veliko seksajo doma, želijo vedno več intimne akcije. So tudi posamezniki, ki jih dejstvo, da varajo, navdaja z novo spolno energijo in si zato želijo tudi vse več akcije s partnerjem. Še eno presenečenje Je pa omenjena študija postregla še z enim zanimivim podatkom: na splošno se domneva, da privlačnejši ljudje pogosteje skačejo čez plot, kajti za to imajo več možnosti. Vendar rezultati ankete kažejo ravno nasprotno: med ženskami so največkrat varale tiste, ki glede na fizične atribute niso izstopale, natančneje, ki niso bile najbolj privlačne, kar vsekakor odstopa od splošnega prepričanja glede prešuštva.