Spremembe na družabnem profilu

Razmislek pred akcijo

Bodite natančni

Še enkrat presodite, ali vas ljudje, s katerimi prijateljujete prek spleta, sploh še privlačijo in zanimajo. FOTO: Marchmeena29/Getty Images

Ne skoparite z besedami

Izstopajte

Aplikacije za zmenke so med pandemijo doživele pravi razcvet, več kot polovica uporabnikov se odloča za resen odnos, več kot 80 odstotkov pa je prepričanih, da bodo letos spoznali pravo ljubezen. In kaj je treba za to storiti?Preden se vržete v iskanje novih ljudi, si vzemite trenutek in razmislite, kaj pravzaprav iščete, o čem razmišljate, kaj je za vas pomembno ... Naj bo to priložnost za osvežitev svojega profila, hkrati pa si še enkrat oglejte ljudi, ki jih poznate, in presodite, ali vas sploh še privlačijo in zanimajo. Trenutek razmisleka vam bo pomagal, da vztrajate pri svojih vrednotah in okusu. Dolgoročno vam je lahko v pomoč.Ko izdelujete profil in ko iščete partnerja, je pomembno, da jasno poveste, kaj iščete, kaj pričakujete in česa ne želite. Bolj ko boste natančni, toliko večje so vaše možnosti, da najdete sorodno dušo.Ne omejite se samo na značajske lastnosti, izražate lahko tudi stališča, politična prepričanja in podobno. Raziskave kažejo, da je za vse več uporabnikov vedno bolj pomembno, kakšno politično, versko, družinsko, vzgojno prepričanje imajo ljudje, preden se odločijo za partnerstvo.Za svoj opis lahko uporabite nekaj besed, lahko pa tvorite povedi in s tem razširite svojo podobo oziroma ljudem več poveste o sebi. To v hipu ustvari prostor za globoke pogovore in ni toliko izgubljanja časa, najbolj pristni, iskreni in odkriti opisi imajo največji odmev.Poskrbite, da bo vaš profil imel pomen, skorajda osebnost in karakter. Redno osvežujte fotografije in poskrbite, da bodo te povedale vašo zgodbo, vas opisale, kot se sami ne bi znali. Namesto selfiejev raje objavite svojo fotografijo z druženja s prijatelji, s sprehoda v naravi in drugih zanimivih doživetij.