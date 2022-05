Spoznala sem moškega, ki je v meni prebudil hrepenenje, čeprav sva oba poročena

Začela sva si pošiljati sporočilca po facebooku. Postajala so vedno bolj osebna in obarvana s čustvi. Kot moški me ni pritegnil, všeč pa so mi bile njegova prijaznost in vrednote. V meni je prebudil hrepenenje – sanje o nečem izgubljenem in pozabljenem ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.