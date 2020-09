Sporočila ogrožajo odnos

Ljudje svoje telefone uporabljajo tudi za pošiljanje sporočil, pri čemer so bolj ali manj spretni, pa vendar so nekatere napake, ki bi lahko ogrozile cvetoč odnos, nepotrebne.

Pozdrav

Hej! Nič ni narobe s tem pozdravom, a če ne nadaljujete stavka, izzveni v prazno in zmede drugo stran, ki lahko odgovori nazaj le s Hej! To je nezrela komunikacija, ki ne vodi nikamor.

Neskončna vprašanja

Ko se menite za zmenek, se mimogrede zapletete v neskončno usklajevanje urnikov, zato volja in interes upadata na vsaki strani.

Sporočila

Če napišete zelo dolgo sporočilo, lahko naredite vtis naporne osebe, ki išče pozornost. Vse se da povedati tudi kratko in elegantno, če se potrudite. To je bolj zapeljivo.

Slovnica

Nihče ne pričakuje, da boste slovnično popolni, a branje nerazumljivih kratic in okrajšav, napol razumljiv zapis besed in neuporaba ločil lahko na marsikoga delujejo zelo odbijajoče.

Slovo

Če ste z nekom v romantičnem odnosu ali pa si želite biti, se ne poslavljajte z besedama »lep pozdrav«, kajti to zveni preveč uradno in hladno. Obstajajo lepši, bolj nežni, osebni in romantični načini slovesa.