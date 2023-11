SPET SO JIH MERILI

Ugotavljali so, kakšna je povprečna dolžina penisa

Ugotovili so, da je povprečni penis v pokončnem stanju dolg 13,1 centimetra, v sproščenem pa 9,1. Ovrgli so vse trditve, ki so nakazovale na povezanost dolžine penisa z velikostjo ali obliko nosu, rok, stopal ...