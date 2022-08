Sokrajani širijo govorice, da je moj sin homoseksualec, ker pri 35 še ni poročen

Star je 35 let, je zelo uspešen trgovec (priznani mesar), posel mu gre zelo dobro, ima tudi dober avto, hodi na počitnice v tujino. Zaradi preobilice dela si doslej še ni uspel ustvariti družine in na vasi so se začele širiti govorice, da je homoseksualec ... Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na Onaplus.si.