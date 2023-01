So tetovirane bolj odprte?

Nemalokrat pa tudi s tetovažami in pirsingom, kar kriči po pozornosti, po mnenju številnih pa izraža tudi žensko seksualnost in nagnjenost k večjemu številu spolnih partnerjev.

Kanadska raziskava na temo, ali so tetovirane ženske res bolj odprte v spolnosti, je razkrila, da so v resnici bolj dovzetne za neobvezne spolne avanture in da si v odnosih želijo veliko enakopravnosti. Verjamejo, da sta moški in ženska enakovredna, v (spolnih) odnosih si želijo vznemirjenje in adrenalin, kar pa še ne pomeni, da skočijo v posteljo z vsakim. Strokovnjaki vseeno menijo, da je to odvisno od posameznice in njenih vrednot, ne pa videza.