Slovenska seksologinja razblinila mite o Slovencih in seksu

To niti ni tako presenetljivo, saj je področje spolne medicine pri nas še zelo mlado. A dr. Gabrijela Simetinger, ki je tudi porodničarka, specialistka spolne medicine in socialna delavka, ob tem pa še članica evropskih ter mednarodnih organizacij na področju spolne medicine in seksologije ter članica Izobraževalnega in znanstvenega odbora evropskega združenja za spolno medicino in supervizorka za kandidate za evropski izpit iz spolne medicine ter predsednica Slovenskega seksološkega društva, se brez ovinkarjenja loteva razblinjanja mitov, ki v spolnosti vznikajo tudi v sodobnem času.

Pred časom se nam je zaupala Slovenka, ki se spopada z vaginizmom, boleznijo, ki prizadene ženske in močno vpliva na njihovo spolno življenje, a o njej še vedno premalo govorimo. Nam lahko razložite, za kaj gre?

Pri vaginizmu gre za vaginalni krč, ki povsem onemogoči vstop moškega spolnega uda, prsta ali katerega koli drugega predmeta v vagino. Čeprav si ženska to želi, gre za katastrofičen strah pred penetracijo. Bolj kot medicinski vzroki za ta strah so pri vaginizmu prisotni kulturni in socialni vzroki, od vzgoje in prepričanj, s katerimi smo odrasli, do strahu pred nenačrtovano nosečnostjo, prepovedi glede predzakonske spolnosti itd. Pomembna je osebnostna struktura posameznika, torej kako ves ta strah in prepovedi doživljaš. Velik odstotek žensk z vaginizmom je v preteklosti doživelo spolno zlorabo. Tudi predispozicije za anksiozne ali depresivne motnje ga lahko sprožijo. Je pa dokazano, da pri vaginizmu ženske doživljajo strah z možgani, posledično se skrčijo mišice medeničnega dna in vagino tako stisnejo, da ni prostora za penetracijo niti za vatirano palčko ...

