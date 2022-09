Resnična izpoved: Slaba izkušnja, zaradi katere mi seks za eno noč ne pride več na misel

Nič ni narobe, če je nekdo naklonjen seksu za eno noč. A treba je vedeti, da pričakovanja niso vedno v skladu z resničnim razvojem dogodkov.

O tem priča tudi izpoved Skylar Jones, ki je opisala svojo avanturo, zaradi tega, kar se je zgodilo, pa ji seks za eno noč sploh ne pride več na misel.

Takšna je njena zgodba:

»Bil je lep, vroč poletni popoldan in s prijateljicami smo se odločile, da je čas za malo zabave na mojem dvorišču, kjer bi si privoščile nekaj pijače, se sončile, poslušale glasbo in plesale. Ko se je dan prevesil v večer, smo prišle na idejo, da bi se odpravile v mesto. Po nekaj pijačah in preživljanju časa na soncu smo bile že malo opite, zato smo se na pohod po mestu odpravile z avtobusom. Seveda smo si privoščile še nekaj pijač in na koncu pristale v klubu.

Medlo se spominjam, kaj se je tam dogajalo, spomnim pa se, da sem se s prijateljicami zabavala in se po drugi strani čudila našim idejam in njihovi realizaciji. Kajti to, kar smo počele, nam ni bilo nič podobno, in če sem prav odkrita, nismo pričakovale, da bo kakšen klub na torek sploh odprt. Klepetale smo z neznanci, plesale in spoznala sem ga.«

