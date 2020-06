Skrivnostno igranje vlog pri iskanju partnerja?

Ljudje, ki so zdaj dostopni, zdaj nedostopni, imajo na druge prav magičen učinek, ki se mu težko uprejo, to pa zato, ker takšno igranje vlog dela ljudi privlačnejše. Naša podzavest se prebudi in začne se lov.



Znanstveniki iz Velike Britanije so ugotovili, da je najuspešnejša taktika zapeljevanja tista, pri kateri se nekdo nekaj časa dela dostopnega, nato pa spet ne, in tako naprej. Ljudje, ki so nedostopni, se nam zdijo poželjivi, medtem ko so ljudje, ki se zdijo lahko dostopni, kmalu dolgočasni, to pa ni nikakršen izziv. Tisto, kar nas privlači, je skrivnostnost osebe, občutek, da je ne moremo takoj dobiti in imeti.



Eden izmed znanstvenih poskusov je potekal prek spleta, kjer so posamezniki ocenjevali profile neznancev na družabnih omrežjih. Ne samo da so se manj dostopni izkazali za bolj zanimive, zaradi tega se je na njihove profile tudi vračalo več ljudi, kar kaže na željo, da bi si jih želeli bolje spoznati, jih znova videti, slišati, se pogovarjati in jih doživeti v vsej njihovi nedostopnosti. Znanstveniki pa opozarjajo, da bi naklonjenost morala prihajati postopoma, rajši na začetku manj in postopoma več, da osebe ne izgubimo.