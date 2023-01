Skrivnost spodnjega perila: katere barve ste v postelji

Psihologija barv je zelo pomembna, saj barve, ki jih nosimo, veliko povejo o nas samih pa tudi o naši spolnosti. Kaj vaša najljubša barva za vas pomeni v postelji?

Roza je izbira zaljubljencev, ki v polnem zanosu izkušajo pristno ljubezen, romantiko in intimo. FOTO: Getty Images

Rdeča

Ljubitelji rdeče so strastni ljudje, ki se tega ne bojijo pokazati partnerju. Rdeča še dodatno podžiga poželenje, in ko jo nosite, dobesedno sporočate, da ste pripravljeni osvojiti partnerja za vsako ceno. S seboj prinaša tudi impulzivnost, zaradi katere lahko pozabite na drugega in ste preveč osredotočeni nase.

Črna

Številne raziskave kažejo, da je to najbolj priljubljena barva spodnjega perila, saj črna namiguje na skrivnostne čare, na zapeljivost, na asa, ki ga imate skritega v rokavu in s katerim lahko partnerja popolnoma omrežite. Črna je barva nadzora, zato se jo pogosto povezuje z BDSM-spolnostjo.

Siva

Siva razkriva ljudi, ki sami ne vejo dovolj dobro, kaj jih vzburja ali veseli v postelji, manjka ji čustev, je nevtralna. Ženske, ki nosijo sivo spodnje perilo, spolnost pogosto doživljajo kot dolžnost, morda želijo zanositi, moški v sivih spodnjicah pa s to barvo osvobaja svojo napetost.

Modra

Globina, ki jo v sebi nosi modra barva, je globina ljubezni, ki jo pokažete, če oblečete modre spodnje perilo. Ta barva je pomirjujoča in daje drugemu vedeti, da mu pripadate, da ni razloga za preplah in da se stvari ne bodo spremenile, ker globoko ljubite.

Bela

Spominja na mladost, na čistost, odkritost, perilo bele barve pa nosijo ljudje, ki si v postelji ne želijo nepotrebnih zapletov, zato se odločajo za kratke avanture ali pa rutino v zakonu, ki je ni treba spreminjati. Ker je bela tudi barva nedolžnosti, obstaja tudi potreba, da se prikrije tisto, kar ni popolno, zato ti ljudje težko iskreno spregovorijo o svojih spolnih željah ali fantazijah.

Roza

Je kombinacija bele in rdeče, nedolžnosti in strasti, zato je roza pogosta izbira zaljubljencev, ki v polnem zanosu izkušajo pristno ljubezen, romantiko in intimo. Je barva, ki ublaži jezo in pomiri napetost, v kombinaciji s črno, ki je njeno popolno nasprotje, pa postane seksapilna.