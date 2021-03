»Skriva me pred družino, prijatelji in bivšo, čeprav sta ločena že leta«

»On živi malo pri meni in malo na svoje. Je prost, z bivšo ženo sta se uradno že ločila, a težava je v tem, da je še vedno zelo navezan nanjo. Sicer z njo ne živi več, a do danes še nista do konca rešila, kar je bilo med njima. Ker imata dva otroka, se veliko srečujejo, gredo skupaj na izlete in počitnice.«Preberite več na Onaplus.si