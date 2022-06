Skrbi me možev odnos do najine hčerke, obseden je z njo

Mož ima do hčere od samega začetka zelo zaščitniški odnos. Do mojega sina iz prejšnje zveze je bil tudi korekten, a seveda se je čutilo, da je pač od drugega. Trudil se je, da se to ne bi videlo in se morda ne bi, če ne bi hčere tako zelo razvajal ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.