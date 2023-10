Skandinavska metoda spanja, ki izboljšuje razmerje

Vsak, ki je v razmerju, išče poti, po zaslugi katerih bi to bilo boljše. Eden od načinov, ki lahko pomaga, je tako imenovana skandinavska metoda spanja.

Kakšna je?

V bistvu ne gre za visoko znanost, gre pa za dve ločeni odeji na skupni postelji. Tako ima lahko en partner debelo, drugi tanjšo, zagotovo pa si je med spanjem ne kradeta, saj se lahko vsak zavije v svojo.

Način je priljubljen in razširjen na Danskem, na Švedskem in na Norveškem, kako deluje, pa se je odločila poskusiti vplivnica Erica Stolman Dowdy in je bila nad njo navdušena.

»To je absolutno odlično, to res lahko reši zvezo,« je povedala na videu na TikToku, ki so ga je ogledalo več kot 3,6 milijona sledilcev.

Kaj pravi znanost?

Da je v tem kar nekaj resnice, se strinjajo tudi strokovnjaki ameriške fundacije Spanje, kjer so povedali, da lahko zaradi kraje odeje ponoči in zaradi dejstva, da nekdo potrebuje bolj toplo, drugi bolj hladno odejo, partnerja pod istim pokrivalom spita slabo. Slab spanec pa je en najpogostejših razlogov za napetost in spore v odnosu, ki so lahko v končni fazi tudi usodni.