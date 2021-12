Sin mi je zaradi svoje izbranke zabodel nož v hrbet, ne bom mu oprostila

Tako sem prizadeta, da nočem nič slišati o njuni poroki, kaj šele da bi jima pomagala ali ju finančno podprla. Rekla sem možu, naj se on ukvarja z njima in bližajočo se poroko. Od te punce si ne obetam drugega kot trenja in konflikte. Dokler je ni spoznal, sva imela s sinom čudovit odnos ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si .