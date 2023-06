«Rezultati več raziskav pričajo, da je 90 odstotkov žensk v nekem trenutku zaigralo orgazem. Najpogosteje z razlogom, da ne bi z resnico, da ga niso dosegle, užalile partnerja. Zato približno 20 odstotkov moških zmotno verjame, da so odlični ljubimci.

Nesmiselna, a pogosta taktika

Večina moških in žensk se sicer v teoriji strinja, da je igranje orgazma neumnost, ki ne koristi nikomur, vendar je ta taktika med rjuhami zelo pogosta. Kajti le 30 odstotkov žensk z doseganjem vrhunca nima težav, ostalih 70 ga doživi približno pri vsakem petem odnosu. Obstaja celo skupina žensk, približno 15 odstotkov, ki ga niso dosegle nikoli ali le enkrat do dvakrat v življenju.

Simptomi orgazma

Kateri pa so znaki, da se je to zgodilo oziroma kaj izdaja žensko, ki je v resnici doživela orgazem in ga ni zaigrala?

Eden od znakov vrhunca je krčenje mišic, natančneje vaginalnih mišic, kar pomeni, da se zadeve spodaj malce zožijo, kar ljubimec zagotovo občuti.

Lahko se pojavijo tudi krči v nogah, zaradi povečane stimulacije oziroma odziva telesa nanjo dihanje postaja sunkovitejše, večina po nasladi potrebuje vsaj nekaj trenutkov počitka. A če je vse to mogoče tudi uprizoriti, je težje zaigrati rdečico, ki preplavi obraz in dojke ter kožo tik nad njimi. Ta je zelo tanka in se tako odzove na pospešen pretok krvi.

Igranje ne pomeni (vedno), da ne uživa

To, da ženska orgazem zaigra, ne pomeni vedno, da pri seksu ne uživa. Raziskave so namreč pokazale še, da so centri za užitek v možganih pri ženskah najaktivnejši na sami poti do vrhunca in se tik pred orgazmom močno zmanjšajo.

Pri moških na drugi strani so ti centri najaktivnejši tik pred samo ejakulacijo.

Ženske ga ne dosegajo težje

Obstaja podatek, da 95 odstotkov pripadnic nežnejšega spola nima nobene težave z doseganjem orgazma med masturbacijo, zaplete se pri seksu v dvoje. S tem biologija nima prav veliko opraviti.

Posredi so namreč kulturne norme in pomanjkanje informacij. Zgodovinsko gledano so različne kulture po vsem svetu seks dojemale kot nekaj, kar je povezanega zgolj z moškim užitkom in še danes intimni akt mnogi dojemajo zgolj kot penetracijo, ki pa velikokrat ne pripelje do ženskega orgazma.