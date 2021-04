Simptomi, ki nakazujejo na alergijo na spermo

Čeprav je alergija na moško semensko tekočino redka, ni povsem izvzeta. V Združenih državah Amerike je nanjo preobčutljivih okoli 40.000 žensk. Običajno se alergija prvič pojavi med 20. do 40. letom starosti in jo mnogi zamenjajo za glivično okužbo ali spolno prenosljivo boleznijo, čeprav gre v resnici za buren odziv telesa na v eno od spermi prisotnih beljakovin.

Kako pa se alergija kaže? Pekoč občutek Alergija na spermo se praviloma pojavi takoj po intimnem aktu in se najpogosteje odraža s pordečelo kožo, pekočim občutkom in mehurčki na koži okoli vagine, je povedala Sherry Ross, ginekologinja iz Santa Monice. Srbenje Skupaj s kožnimi spremembami se lahko pojavi tudi srbenje na spolovilih. Tega sicer ne gre zamenjevati s simptomom glivične okužbe, ki je resnično pogostejša od alergije na spermo. Če torej srbenja ne spremlja gost izcedek in se pojavlja izključno po seksu, lahko resno sumite na alergijo. Simptomi se pojavljajo le, kadar ne uporabljate kondoma Kajti tedaj je vaše telo v neposrednem stiku z alergenom, na katerega se tudi odzove. Oralni seks je na moč neprijeten Ne le vaginalni odnos, alergijo sproži tudi oralni akt, po katerem se v ustih pojavijo pekoči in srbeči mehurčki, ki sicer hitro izginejo, dokler pa so prisotni, so na moč neprijetni.

