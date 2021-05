Sestrin novi fant me maltretira, spremenil je tudi njo

Ati je pred leti umrl, imel je raka. Meni se je takrat podrl svet, stara sem bila 11 let. Nekako je šlo, mami nas je zelo pozitivno vzgajala in nas učila, z bratom in sestro smo lepo shajali, potem pa si je sestra našla fanta, ki mi je zagrenil življenje.Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si