Šest znakov, da sta več kot samo prijatelja

Nekateri menijo, da je prijateljstvo med moškim in žensko mogoče, nekateri trdijo, da ne, nekateri pa ga gojijo in se vmes zaljubijo. A kako vedeti in se prepričati, da gre za več kot prijateljstvo? Romantična radovednost Prijatelji si običajno res povejo vse, a ko jih začne (preveč) zanimati, s kom se dobivate, kaj ste počeli, koliko vam je ta oseba všeč in drugo, obstaja velika verjetnost, da vaš prijatelj oziroma prijateljica do vas čuti več kot samo prijateljstvo. Če imate občutek, da je prisotno tudi ljubosumje, so v igri zagotovo romantična čustva. Pogled ljubezni Včasih lahko opazite, kako vas prijatelj/ica zamaknjeno opazuje, gleda, morda celo občuduje, ne da bi se tega dobro zavedal/a. Gre preprosto za pogled ljubezni, ki ga nekdo ne more skrivati ves čas, tudi če sta samo prijatelja. Darilca Ko si enkrat s prijateljem/ico začnete nositi drobne pozornosti, ki veliko povejo, ste verjetno zaljubljeni do ušes. Majhna darila, ki jih zbirate, povejo, da mislite nanj/o tudi, ko nista skupaj, kar bi radi z njim/z njo delili, tako da jih razveselite. To pomeni, da do prijatelja oziroma prijateljice čutite globlja čustva. Družba Počasi ne zmoreta več brez družbe drug drugega in se začneta vabiti v svoj krog prijateljev. Poleg tega da sta tako več skupaj, ga/jo tudi predstavite ljudem, ki vam veliko pomenijo, oseba postane del vašega kroga, seveda pa lahko že prej izhaja iz njega. Dvojina Drugih potencialnih partnerjev naenkrat ne opazite več, ampak mislite le še na prijatelja/ico. Prav tako drugih ljudi, ki bi vaju lahko romantično ogrozili, sploh ne omenjate, da ga/je ne prizadenete. Če tudi vaš/a prijatelj/ica počne enako, so vmešana ljubezenska čustva. Nedvoumno vprašanje Če vas prijatelj/ica naravnost vpraša, ali bi bili z njim/njo, je jasno, kam pes taco moli. Gre za ljubezen, pa četudi nadaljujeta samo kot prijatelja.

