Šest, v ljubezenskem sporu prepovedanih fraz

Nobena zveza ni popolna in v vsakem odnosu občasno pride do hude krvi. To, kako se tedaj partnerja obnašata, pa usodno vpliva na uspeh razmerja.

So besede, natančneje fraze, ki zamajajo temelje še tako trdnega odnosa in jih zato nikoli ne bi smeli izgovoriti. Katere so tudi v jezi prepovedane, opozarja zakonski svetovalec Andrew Aaron. Odrasti že! Besedi, ki močno ponižata osebo, kateri sta namenjeni, saj z njima tisti, ki ju izreče, drugi strani sporoča, da ni dorasel svoji vlogi. Vse to je tvoja krivda Ko nekaj ne gre po načrtih, vsak išče krivca za nastalo situacijo in se hkrati izogiba svojemu deležu odgovornosti. A dejstvo je, da sta za spor praviloma vedno kriva dva, prelaganje krivde na drugo stran pa zbudi obrambne mehanizme in vodi v še več jeznih besed ter zamer. Zveza s teboj je bil napaka Ob teh besedah, ne glede na to, v kakšnem čustvenem stanju so izrečene, nastane nepopravljiva škoda, ki lahko resno ogrozi intimno zvezo. Zguba si Ponižanja, ki ga ob teh besedah občuti oseba, ki sta ji namenjeni, ni mogoče popraviti. Ko te vsaj ne bi poslušal(a) Za svoja dejanja je vsak odgovoren sam, odločitev upoštevati nasvet ali ne, je na vsakem posamezniku, s besedami kot so: ko te vsaj ne bi poslušal(a) pa nekdo krivdo in odgovornost za zmote pripisuje človeku, ki je z nasvetom želel samo pomagati. Tak(a) si kot oče ali mama S tem ne samo, da je ponižan partner, temveč tudi člani njegove primarne družine in nakazujejo na nespoštovanje, nesprejemanje sočloveka ter na občutek superiornosti tistega, ki jih izreče.