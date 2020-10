Šest stvari, ki se jih v prepiru ne izreče

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Z eno potezo je partnerja mogoče hudo raniti. FOTO: Anetlanda/Getty Images

Odrasti!

Ti si kriv/-a!

Nikoli se ne bi smel/-a poročiti s tabo!

Zakaj sem te poslušal/-a?

Tak/-a si kot tvoj/-a oče/mama!

Ne vpletajte staršev v odnos, tudi če so se sami že vpletli.

Patetičen/-na si!

Marsikaj imamo ljudje na jeziku, ko se prepirajo, saj to počno tudi najsrečnejši pari, pa vendar so stvari, ki si jih zaradi spoštovanja sebe in partnerja niti takrat, ko smo na robu z živci, ne kričimo v obraz.Zabrusiti nekomu, naj odraste, je sporočilo, da je kot neumen otrok, vi pa pameten odrasel, ki ima vedno prav. To je žaljivka, ki prizadene in omaje partnerjevo samopodobo.Ljudje, ki druge obtožujejo, da so krivi, v resnici nočejo prevzeti odgovornosti za svoja dejanja, zato vso jezo in bes stresajo na partnerja, pogosto pa tudi na okolico. Ne krivite partnerja, ampak raziščite stvari do dna, preden si ustvarite mnenje.S takšnim stavkom lahko nekdo v trenutku uniči odnos, ki je trajal leta in leta. Z eno potezo je partnerja mogoče tako raniti, da so stvari nepopravljive, zato se je bolje ugrizniti v jezik, če tega ne mislite smrtno resno.Vsi ljudje delajo napake in vsi kdaj sprejmejo napačno odločitev, zaradi tega pa še ni treba, da kaznujejo drug drugega in se v neskončnost obtožujejo. Na koncu koncev nikogar ni treba poslušati razen sebe in je treba prevzeti odgovornost za svoje odločitve.To je dvojna žalitev, ki se tiče tako partnerja kot njegovih staršev ali enega od njih. V resnici se niste poročili ne s partnerjevo mamo ne s partnerjevim očetom, zagotovo pa ima vaš partner njihove gene.Ne vpletajte staršev v odnos, tudi če so se sami že vpletli, predvsem pa jih ne žalite, ker so to stvari, ki se jih ne pozablja.To je izjava, polna gneva in razočaranja, ki sta se enemu izmed partnerjev nabrala med leti, ampak žaljenje ne bo pomagalo. Najprej je treba priti do korena svojega nezadovoljstva, ugotoviti, kaj hočete, in nato kreniti v akcijo. Ne pozabite, spremenite lahko le sebe!