Šest stvari, ki jih ženske želijo od moških

Čustvena inteligenca

Kavalirstvo

Samozavest, ne ego

Kompliment

Spoštovanje in podpora

Prijateljstvo

Ženske od moških pričakujejo smisel za humor, urejene finance in inteligenco, hkrati pa imajo še nekaj majhnih potreb, za katere upajo, da jih bo izpolnil.Moški, ki ne zna ali ne želi izkazovati svojih čustev ali morda to počne na napačen, surov način, je v očeh ženske šibak, čeprav je običajno telesno močan. Želi si takšnega, ki ima posluh za njene potrebe, želje in čustva.Ne, kavalirstvo še zdaleč ni preživeto. Ženske imajo še vedno rade, če jim moški pridržijo vrata, pomagajo nesti težke vrečke iz trgovine ali jim nameniti katero drugo pozornost, s katero jo bodo razveselili.Jaz, jaz, jaz se moški pogosto tolče po prsih, ne da bi se zavedal, da je hvalisanje tragikomično oziroma da priča o njegovem velikem egu. Nič ni narobe, če je samozavesten, nasprotno, to je zelo očarljivo, a brez pretiravanja.Ni treba, da jo hvalite vsakih pet minut, lepo pa je, če to storite vsako uro. Šalo na stran, pa vendar, zakaj ne bi moški ženski polepšal dneva s komplimentom? Ne takšnim, ki je vržen čez ramo ali stisnjen med zobmi, ampak iskrenim, ki da vedeti, da jo ljubi, podpira, občuduje ...Ne glede na to, kaj ženska počne, kaj ima, koliko otrok je ali ni rodila, kako se trenutno razume s partnerjem, si vedno zasluži spoštovanje. Ni tu samo zato, da bi rojevala, skrbela za družino in hodila v službo, tukaj je tudi zaradi sebe, svojih ciljev in želja. Ne more dajati najboljšega od sebe in se ne more razvijati, če nima osnovnega spoštovanja in podpore.Včasih se zdi, kot da sta moški in ženska lahko par, ne da bi bila prijatelja, kar je neverjetno, sploh ker raziskave kažejo, da najbolj dolgotrajna partnerstva temeljijo na prijateljstvu oziroma izhajajo iz njega.Tudi ženska je rada zaupnica svojemu partnerju, svetovalka, pomočnica, partnerica za zabavo ... To ni del, ki ga mora moški imeti rezerviranega izključno za svoje prijatelje.