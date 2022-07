Šest odličnih razlogov za jutranji seks

Ne glede na to, v katerem delu dneva si zanj vzameta čas, seks vselej prinaša številne pozitivne učinke na zdravje, počutje in seveda na razmerje.

A obstaja del dneva, v katerem ima vroča akcija še več dobrobiti: to je jutro. Zakaj vse je dober jutranji seks, odgovarja ginekologinja Sudeshni Ray.

Izboljša razpoloženje

Nobenega dvoma ni, da se med seksom sproščajo hormoni sreče in dobrega počutja, med katerimi izstopajo serotonin, dopamin in oksitocin. Kadar ti zjutraj preplavijo telo, je njihov vpliv opazen še cel dan.

Krepi odpornost

Jutranji seks spodbuja nastajanje imunoglobulina A, protiteles, ki igrajo ključno vlogo v močni odpornosti. Več jutranjega seksa torej pomeni boljšo odpornost.

Pomaga do boljšega spomina

Med seksom se aktivirajo deli možganov, ki so odgovorni za sproščanje nekaterih hormonov v organizmu in tudi za dober spomin, nanj se je zato mogoče zanašati še cel dan.

Je oblika vadbe

Učinki jutranje vadbe so z vidika zdravja ter počutja neprecenljivi in seks je ena od oblik telesne aktivnosti.

Izboljšuje libido

Zjutraj so v telesu moških in žensk optimalne količine hormonov za lažje doseganje spolnega vrhunca. Več orgazmov pomeni višji libido, torej jutranji seks krepi tudi spolno poželenje in spolno moč ter s tem pozitivno vpliva na spolno življenje para in na razmerje na sploh.