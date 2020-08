Šest obveznih dejanj za močnejše razmerje

Vsako uspešno zvezo je mogoče še izboljšati in okrepiti. Med drugim s preprostimi dejanji, ki odnos dvignejo na višjo raven. Poglejte šest takšnih, na katere ne bi smel pozabiti noben par. Gradita intimnost Ne samo z dejanji, temveč tudi z besedami. Pogovarjajta se o svojih najbolj skritih spolnih željah, pričakovanjih in potrebah, poslušajta in spoštujta drug drugega ter ne tajita svojih občutkov. Tako bosta lažje ostala povezana tudi v trenutkih, ko ne bosta stala na istih bregovih. Bodita nežna Drobne geste nežnosti in pozornosti vedno spodbujajo strast. Držanje za roke, dotiki, objemi, poljubi ob vsaki priložnosti vodijo k uspešni in stabilni zvezi. Bodita ljubezniva in premišljena Pokažite partnerju, koliko vam pomeni in kako cenite vse, kar stori za vas in za vajin odnos. Drug za drugega si vzemita vsaj nekaj minut V vsakodnevni noriji je hitro mogoče pozabiti na partnerja, to pa žal vodi v razkol v zvezi. Zato si vsak dan namenita vsaj nekaj minut. Načrtovano ali spontano, pomembno je, da si pokažeta, da cenita bližino drug drugega. Skupaj preživita dan Pojdita na izlet ali si dan namenita v zavetju doma. Enkrat na mesec si to vendarle lahko privoščita. Recita 'ljubim te' Nič ni prijetnejšega, kot sta ti dve preprosti, a močni besedi. Čeprav ne dvomita o čustvih drug drugega, si večkrat izpovejta ljubezen. Kajti kakor besedici ljubim te radi slišite vi, dušo pobožajo tudi vašemu dragemu.