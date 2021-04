Več raziskav je pokazalo, da nekatere navade pripomorejo k skladnemu intimnemu odnosu. Da bi takšen bil tudi vajin, poglejte, kaj morata s partnerjem vključiti v vsakdanjik. Skupaj skrbita za dom Nepravično razdeljena hišna opravila so eden najpogostejših razlogov za spore v razmerju. Skupno preživljanje časa ob sobotni čistilni akciji bo pripomoglo tudi h krepitvi zveze. Delita si komplimente Vsakdo rad sliši pohvalo na svoj račun. Zato ne skoparite z njimi in pohvalite partnerjevo prizadevnost, videz, dosežek in vse, kar si zasluži iskreno pohvalo. Težave rešujta takoj in sproti Ne dovolite, da bi se razrasle čez vse meje in da bi se razvlekle čez ves dan ali celo teden. Pri reševanju težav bodita hitra in učinkovita. Pospremite ga do vrat in ga pričakajte na vratih Ko odhaja od doma, ga pospremite do vrat in mu tam pritisnite poljub za slovo. In ko se vrača, ga pričakajte tam, kjer sta se poslovila. Seveda to velja tudi zanj, prav to pa je dejanje, ki ima izjemen vpliv na povezanost med partnerjema. V posteljo se odpravljajta skupaj Kajti tudi to zelo vpliva na uspeh razmerja, pa čeprav zvečer v postelji samo zaspita. Kljub fizični razdalji ohranjajta stik Kar danes res ni težko, saj si lahko pomagata s sporočili, pošiljanjem fotografij, elektronsko pošto ter klici. Vse to so načini, ki v sodobnem času pripomorejo k lepši in skladnejši zvezi ter k tesni partnerski povezavi.

